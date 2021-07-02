ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Парад идиотизма" и "лютейший сексизм". В сети раскритиковали Минобороны из-за парада на каблуках

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Намерения Минобороны вывести курсанток в туфлях на каблуках на парад вызвали бурную реакцию в сети
Намерения Минобороны вывести курсанток в туфлях на каблуках на парад вызвали бурную реакцию в сети
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министерство обороны Украины 1 июля сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей туфли на каблуках, и опубликовали фото с многочасовых репетиций.

Это решение резко раскритиковали политики, на заседании Верховной Рады 2 июля министру обороны Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. Министр пообещал, что туфли заменят – высота каблука будет меньше

В соцсетях шутят, иронизируют и возмущаются по поводу парада. "ГОРДОН" приводит подборку самых интересных реакций. 

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что сначала думала, фото с курсантками на каблуках – фейк, и что "кто-то спутал демонстрацию боеготовности армии с очередным шоу". 

"Но это фото размещено на сайте Минобороны... Мы тяжело боролись за право женщин на карьеру в секторе безопасности и обороны, мы прошли огромный путь. Но проблем остается много. Недавно мы критиковали министра Тарана, что женщины в армии до сих пор не имеют специального белья, им выдают мужское исподнее, нет бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. Но мне в голову не могло прийти, что министр вместо того, чтобы решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте! Да, существует приказ, в котором указаны образцы военной формы для женщин, там предусмотрены каблуки летом и зимой. Но это не вопрос парада и плаца, где мужчины пойдут в берцах. Это не равенство! Это унижение!" – добавила она. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4076289369125512

Активист Алексей Цимбалюк более резко отреагировал

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2994460227505801&id=100008255587669

Украинская травести-дива Монро подчеркнула, что происходящее – "лютейший сексизм, идиотизм и издевательство". 

 почему не шпилька? Если уж решили поставить девчат на каблы ради эффектной картинки на параде ко дню Независимости, тогда сделайте это красиво, а не в этих говнодавах", – сыронизировала она. 

https://www.facebook.com/monroe.diva/posts/4189507001108293

Менеджер по коммуникациям НАК "Нафтогаз України" Роман Иванченко отметил, что численность женщин в рядах военных стремительно растет и вопрос гендерного равенства будет звучать все громче. Он выразил желание, чтобы процесс эволюции украинской армии проходил с "минимальной болью", и подчеркнул, что это требует максимально адекватного подхода со стороны высшего командования.

"Потому что армия – вертикальная структура, в которой личный пример командиров – основа основ. Какое же это отношение и пример сегодня? Его ярким отражением является репетиция парада ко Дню Независимости с отдельными женскими "коробками", которые чеканят шаг в туфлях на каблуках и без оружия. Женщинам-военнослужащим дают яркий и четкий посыл: вам не нужны техника и оружие. Ваша роль – быть красивыми и желанными. Точка. Признаюсь, у меня от этого подгорает. Очень хочется надеяться, что это публичное проявление сексизма и хайп вокруг него станут толчком не только к интернет-спорам, но и к реальным изменениям в ВСУ. Изменениям, которые на самом деле важны и полезны для всех – и для женщин, и для мужчин", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/roman.ivanchenko/posts/10225058269500121

Публицист и член политсовета "Демократичної сокири" Виктор Трегубов обратил внимание на стереотипы визуального восприятия. 

"Когда по Крещатику шла колонна девушек в полевой форме, они излучали силу и мощь. Они демонстрировали ключевое изменение – за Украину стал весь народ, а не только какая-то его часть. У нас общая война за право на наше существование. И женщины тоже воюют. И они таковы: сильные, красивые и опасные. Извините, но женщины в парадной форме с каблуками и юбками не будут вызывать такого впечатления", – отметил он. 

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4315818388438329

Заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак назвала происходящее "парадом идиотизма"...

https://www.facebook.com/alina.shpak.7/posts/10158491543139118

...а экс-министр обороны Андрей Загороднюк – дорогой "к Северной Корее, а не НАТО". Он считает недопустимым марш отдельной женской "коробки", особенно – на каблуках. 

https://www.facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod/posts/596068725116779

Блогер Антон Ходза шутит

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214854227509084

А паблик "GONI Мемаси" рисует новые мемы. 

https://www.facebook.com/gonimem/posts/532273648128662

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ирина Геращенко, Министерство обороны Украины, парад, Минобороны, соцсети, Андрей Загороднюк, женщины, Виктор Трегубов, Антон Ходза, сексизм, унижения, травести-дива Монро
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Фигура ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
"Фигура – ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS