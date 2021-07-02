"Парад идиотизма" и "лютейший сексизм". В сети раскритиковали Минобороны из-за парада на каблуках

Это решение резко раскритиковали политики, на заседании Верховной Рады 2 июля министру обороны Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. Министр пообещал, что туфли заменят – высота каблука будет меньше.

В соцсетях шутят, иронизируют и возмущаются по поводу парада. "ГОРДОН" приводит подборку самых интересных реакций.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что сначала думала, фото с курсантками на каблуках – фейк, и что "кто-то спутал демонстрацию боеготовности армии с очередным шоу".

"Но это фото размещено на сайте Минобороны... Мы тяжело боролись за право женщин на карьеру в секторе безопасности и обороны, мы прошли огромный путь. Но проблем остается много. Недавно мы критиковали министра Тарана, что женщины в армии до сих пор не имеют специального белья, им выдают мужское исподнее, нет бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры. Но мне в голову не могло прийти, что министр вместо того, чтобы решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте! Да, существует приказ, в котором указаны образцы военной формы для женщин, там предусмотрены каблуки летом и зимой. Но это не вопрос парада и плаца, где мужчины пойдут в берцах. Это не равенство! Это унижение!" – добавила она.

Активист Алексей Цимбалюк более резко отреагировал.

Украинская травести-дива Монро подчеркнула, что происходящее – "лютейший сексизм, идиотизм и издевательство".

"А почему не шпилька? Если уж решили поставить девчат на каблы ради эффектной картинки на параде ко дню Независимости, тогда сделайте это красиво, а не в этих говнодавах", – сыронизировала она.

Менеджер по коммуникациям НАК "Нафтогаз України" Роман Иванченко отметил, что численность женщин в рядах военных стремительно растет и вопрос гендерного равенства будет звучать все громче. Он выразил желание, чтобы процесс эволюции украинской армии проходил с "минимальной болью", и подчеркнул, что это требует максимально адекватного подхода со стороны высшего командования.

"Потому что армия – вертикальная структура, в которой личный пример командиров – основа основ. Какое же это отношение и пример сегодня? Его ярким отражением является репетиция парада ко Дню Независимости с отдельными женскими "коробками", которые чеканят шаг в туфлях на каблуках и без оружия. Женщинам-военнослужащим дают яркий и четкий посыл: вам не нужны техника и оружие. Ваша роль – быть красивыми и желанными. Точка. Признаюсь, у меня от этого подгорает. Очень хочется надеяться, что это публичное проявление сексизма и хайп вокруг него станут толчком не только к интернет-спорам, но и к реальным изменениям в ВСУ. Изменениям, которые на самом деле важны и полезны для всех – и для женщин, и для мужчин", – резюмировал он.

Публицист и член политсовета "Демократичної сокири" Виктор Трегубов обратил внимание на стереотипы визуального восприятия.

"Когда по Крещатику шла колонна девушек в полевой форме, они излучали силу и мощь. Они демонстрировали ключевое изменение – за Украину стал весь народ, а не только какая-то его часть. У нас общая война за право на наше существование. И женщины тоже воюют. И они таковы: сильные, красивые и опасные. Извините, но женщины в парадной форме с каблуками и юбками не будут вызывать такого впечатления", – отметил он.

Заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Алина Шпак назвала происходящее "парадом идиотизма"...

...а экс-министр обороны Андрей Загороднюк – дорогой "к Северной Корее, а не НАТО". Он считает недопустимым марш отдельной женской "коробки", особенно – на каблуках.

Блогер Антон Ходза шутит.

А паблик "GONI Мемаси" рисует новые мемы.