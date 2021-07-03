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"99% девушек – за парадную форму". Хомчак и Таран встретились с курсантками, которые будут маршировать на параде в День Независимости

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Таран показал ботинки, в которых, вероятно, будут маршировать на параде курсантки
Таран показал ботинки, в которых, вероятно, будут маршировать на параде курсантки
Скриншот: видео, предоставленное пресс-службой Минобороны

2 июля министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак встретились с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые будут маршировать на параде в День Независимости Украины.

Видеокомментарий пресс-служба Минобороны прислала изданию "ГОРДОН"

Таран в ходе встречи обратился к Хомчаку с вопросом: "Если мы провели такой эксперимент, определили, что идти в туфлях женщинам-военнослужащим на параде неудобно, они собьют ноги, то может, мы выйдем из того, что для женщин-военнослужащих оптимальной обувью будут-таки берцы?"

Хомчак ответил, что сегодня руководство института провело опрос среди курсанток. 

"99% присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части – в боевой форме. Поэтому я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, обратную сторону", – сказал главнокомандующий. 

Таран и Хомчак предложили курсанткам на параде по случаю 30-летия независимости в порядке эксперимента маршировать в обуви на каблуках. Таран сказал, что по итогам эксперимента будут принимать окончательное решение относительно парадной формы для марширования. 

Министр показал ботинки, в которых, вероятно, будут идти на параде курсантки.

Скриншот: видео, предоставленное пресс-службой Минобороны
Скриншот: видео, предоставленное пресс-службой Минобороны

Одна из присутствующих на встрече курсанток сказала, что эту обувь уже испытывали. У ботинок более толстая подошва, за счет чего, по словам военнослужащей, будет удобнее маршировать по асфальту. Кроме того, закрытый тип обуви тоже будет удобнее туфель. 

Каблук, по словам курсантки, в этих ботинках "немного меньше".

Контекст:

1 июля Министерство обороны Украины опубликовало фотографии с репетиции парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа в Киеве. На репетиции курсантки маршировали в форме, включающей обувь на каблукеНа этих снимках, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см. 

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи сетей, на заседании Верховной Рады 2 июля министру Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. 

Арнаутова сказала, что курсантки на параде в День Независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке "высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм".

В министерстве напомнили, что парадную форму для женщин-военнослужащих в Украине утвердили в 2017 году. Там предусмотрена женская обувь с каблуком. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко подчеркивала, что каблуки предусмотрены для обуви в парадной форме, но речь идет не про парад и плац

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Министерство обороны Украины, День Независимости, парад, Андрей Таранов, Минобороны, Руслан Хомчак, женщины
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