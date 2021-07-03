"99% девушек – за парадную форму". Хомчак и Таран встретились с курсантками, которые будут маршировать на параде в День Независимости

Таран показал ботинки, в которых, вероятно, будут маршировать на параде курсантки Скриншот: видео, предоставленное пресс-службой Минобороны

Видеокомментарий пресс-служба Минобороны прислала изданию "ГОРДОН".

Таран в ходе встречи обратился к Хомчаку с вопросом: "Если мы провели такой эксперимент, определили, что идти в туфлях женщинам-военнослужащим на параде неудобно, они собьют ноги, то может, мы выйдем из того, что для женщин-военнослужащих оптимальной обувью будут-таки берцы?"

Хомчак ответил, что сегодня руководство института провело опрос среди курсанток.

"99% присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части – в боевой форме. Поэтому я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, обратную сторону", – сказал главнокомандующий.

Таран и Хомчак предложили курсанткам на параде по случаю 30-летия независимости в порядке эксперимента маршировать в обуви на каблуках. Таран сказал, что по итогам эксперимента будут принимать окончательное решение относительно парадной формы для марширования.

Министр показал ботинки, в которых, вероятно, будут идти на параде курсантки.

Скриншот: видео, предоставленное пресс-службой Минобороны

Одна из присутствующих на встрече курсанток сказала, что эту обувь уже испытывали. У ботинок более толстая подошва, за счет чего, по словам военнослужащей, будет удобнее маршировать по асфальту. Кроме того, закрытый тип обуви тоже будет удобнее туфель.

Каблук, по словам курсантки, в этих ботинках "немного меньше".