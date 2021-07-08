Таран: У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря. Но в следующем году будет "москитный флот"

Таран: Не позже, чем в следующем году, у нас будет несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями Фото: mil.gov.ua

"Это не секрет, особенно для россиян, что мы имеем на самом деле. У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря. Но очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году, у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам", – сказал Таран.

Министр отметил, что этого недостаточно, но Украина работает над созданием больших способностей.

"В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", – рассказал Таран.

Также Украина разрабатывает новые лопасти для своих ударных вертолетов. Они тоже получат новые противокорабельные ракеты, добавил глава Минобороны.