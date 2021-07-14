Верещук подтвердила, что подать в отставку Авакова попросил президент

Ирина Верещук: Если была договоренность, что президент может попросить об отставке, и Аваков ее выполнил, то это только добавляет чести и президенту, и Авакову Пресс-служба Ирины Верещук

"Вещей, которые вредили бы делу, национальному интересу, не будет. Господин Аваков осознанно принял предложение президента уйти в отставку, – подчеркнула она. – Он вызвал Авакова и предложил ему написать заявление. И как вы видите, в отличие от [экс-министра здравоохранения Максима] Степанова, который не делал этого, а потом все равно был отправлен в отставку, Аваков сделал, как и обещал – написал заявление. И я считаю, что это очень правильно и зрело".

Верещук отметила, что у Зеленского есть право предлагать главе МВД уйти с поста.

"Господин Аваков остается мощным человеком и мощным профессионалом, но семь лет пребывания на должности... Всегда приходит то время, когда нужно, наверное, делать изменения. И, кстати, президент вчера, выступая на фракции, то же самое повторил: господин Аваков является мощным человеком и профессионалом, но настало время. И это решение президента, на которое он имеет конституционное право, он им воспользовался. Он имеет решающее право голоса в этом случае – что касается Авакова в том числе. Я напомню, что когда мы голосовали за Кабинет Министров, именно гарантия президента помогла Авакову остаться на посту министра. Тогда именно президент настаивал на том, что он должен остаться. И мы абсолютно поддержали президента. Если была договоренность, что президент может попросить об отставке, и Аваков ее выполнил, то это только добавляет чести – и президенту, и Авакову", – убеждена нардеп.

Она считает, что после смены министра дальнейшие кадровые ротации в МВД неизбежны.

"До определенной степени – да, я думаю, что изменения точно будут. Наверное, в Нацполиции – нет, потому что это отдельный орган, но по остальным, наверное, будут обсуждать вопросы по изменениям", – полагает политик.

О причинах решения президента Верещук говорить не стала.

"Мне про это точно не известно, и президент об этом на фракции также не сообщал. Я не буду сейчас гадать на кофейной гуще, потому что понимаю, что это только навредит делу. Есть решение президента, его поддержала фракция, Аваков написал заявление об отставке. Я думаю, он тяжеловес в политике и не будет пытаться каким-то образом использовать сегодняшнюю тяжелую ситуацию: война с Российской Федерацией, у нас трудности с выполнением государственного оборонного заказа, в секторе безопасности и обороны есть проблемы, мы не будем этого скрывать. Будем работать вместе, я думаю, что это именно та позиция, которая должна быть поддержана всеми", – подчеркнула она.

На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе Авакова Верещук предположила, что он останется в политике.

"Не знаю, останется ли он в команде, но что будет в политике – это точно. Я не думаю, что Аваков рассматривал бы позицию мэра Харькова, потому что он тяжеловес уже всеукраинского уровня. И возвращаться в Харьков... Но это моя личная позиция, я желаю ему всяческих успехов и буду его поддерживать, потому что я его уважаю", – заявила народный депутат.