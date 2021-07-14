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Верещук подтвердила, что подать в отставку Авакова попросил президент

Ирина Верещук: Если была договоренность, что президент может попросить об отставке, и Аваков ее выполнил, то это только добавляет чести и президенту, и Авакову
Ирина Верещук: Если была договоренность, что президент может попросить об отставке, и Аваков ее выполнил, то это только добавляет чести и президенту, и Авакову
Пресс-служба Ирины Верещук

Именно гарантия президента Владимира Зеленского помогла главе МВД Арсену Авакову сохранить свой пост при смене правительства, и сейчас он поступил зрело, когда согласился на предложение главы государства подать в отставку, заявила 14 июля перед заседанием парламента в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по госбезопасности и обороне комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Вещей, которые вредили бы делу, национальному интересу, не будет. Господин Аваков осознанно принял предложение президента уйти в отставку, – подчеркнула она. – Он вызвал Авакова и предложил ему написать заявление. И как вы видите, в отличие от [экс-министра здравоохранения Максима] Степанова, который не делал этого, а потом все равно был отправлен в отставку, Аваков сделал, как и обещал – написал заявление. И я считаю, что это очень правильно и зрело".

Верещук отметила, что у Зеленского есть право предлагать главе МВД уйти с поста.

"Господин Аваков остается мощным человеком и мощным профессионалом, но семь лет пребывания на должности... Всегда приходит то время, когда нужно, наверное, делать изменения. И, кстати, президент вчера, выступая на фракции, то же самое повторил: господин Аваков является мощным человеком и профессионалом, но настало время. И это решение президента, на которое он имеет конституционное право, он им воспользовался. Он имеет решающее право голоса в этом случае – что касается Авакова в том числе. Я напомню, что когда мы голосовали за Кабинет Министров, именно гарантия президента помогла Авакову остаться на посту министра. Тогда именно президент настаивал на том, что он должен остаться. И мы абсолютно поддержали президента. Если была договоренность, что президент может попросить об отставке, и Аваков ее выполнил, то это только добавляет чести – и президенту, и Авакову", – убеждена нардеп.

Она считает, что после смены министра дальнейшие кадровые ротации в МВД неизбежны.

"До определенной степени – да, я думаю, что изменения точно будут. Наверное, в Нацполиции – нет, потому что это отдельный орган, но по остальным, наверное, будут обсуждать вопросы по изменениям", – полагает политик.

О причинах решения президента Верещук говорить не стала.

"Мне про это точно не известно, и президент об этом на фракции также не сообщал. Я не буду сейчас гадать на кофейной гуще, потому что понимаю, что это только навредит делу. Есть решение президента, его поддержала фракция, Аваков написал заявление об отставке. Я думаю, он тяжеловес в политике и не будет пытаться каким-то образом использовать сегодняшнюю тяжелую ситуацию: война с Российской Федерацией, у нас трудности с выполнением государственного оборонного заказа, в секторе безопасности и обороны есть проблемы, мы не будем этого скрывать. Будем работать вместе, я думаю, что это именно та позиция, которая должна быть поддержана всеми", – подчеркнула она.

На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе Авакова Верещук предположила, что он останется в политике.

"Не знаю, останется ли он в команде, но что будет в политике – это точно. Я не думаю, что Аваков рассматривал бы позицию мэра Харькова, потому что он тяжеловес уже всеукраинского уровня. И возвращаться в Харьков... Но это моя личная позиция, я желаю ему всяческих успехов и буду его поддерживать, потому что я его уважаю", – заявила народный депутат.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. 

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу правоохранительного комитета Верховной Рады Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Теги: Верховная Рада, МВД, Кабинет Министров, Арсен Аваков, Ирина Верещук, отставка, Владимир Зеленский, увольнение, Нацполиция, Слуга народа
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