Зеленский рассказал на встрече "Слуги народа", что Аваков подал в отставку без претензий – СМИ

Лидер фракции Давид Арахамия также заявлял журналистам, что Аваков уходит "без камней за пазухой".

По словам источника "Бабеля", о встрече с президентом нардепам сообщили только утром 13 июля. Из-за этого она состоялась непосредственно в Верховной Раде. Зеленский сразу сказал депутатам, что обсудит с ними отставку Авакова. Спикер Рады Дмитрий Разумков добавил, что заявление министра уже поступило в парламент.

После этого президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу правоохранительного комитета Верховной Рады Дениса Монастырского. Нардепы встретили его аплодисментами. Сам Монастырский сказал, что сразу принял предложение президента и назвал это решение "важнейшим в жизни".

Другие вопросы Зеленский предложил фракции обсудить на отдельной встрече в субботу, 17 июля. Где именно она пройдет, пока неизвестно. Арахамия отказался раскрывать журналистам подробности о встрече, сказав, что в противном случае на этом "внутреннем форуме" будут "сплошные дроны и много камер".