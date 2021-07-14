Зеленский на заседании фракции выяснял, почему "Слуга народа" провалила легализацию медицинской марихуаны – СМИ

Зеленский, по данным СМИ, спрашивал, почему не все представители пропрезидентской фракции поддержали проект закона о легализации медицинской марихуаны Фото: ЕРА

Об этом изданию "Бабель" рассказали источники в партии.

По данным СМИ, Зеленский в начале заседания сказал, что будут обсуждать только кадровый вопрос, связанный с отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Но все же президент затронул этот вопрос. По информации собеседника "Бабеля", нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий (глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации) сказал, что спикер Рады Дмитрий Разумков не подал парламентариям сигнал поддержать законопроект.

Какой именно это должен быть сигнал, источник журналистов не уточнил.

Верховная Рада на заседании 13 июля рассматривала в первом чтении проект закона №5596 о легализации медицинского каннабиса. В зале нашлось лишь 184 голоса "за" при 226 необходимых для принятия решения. Среди поддержавших законопроект – 152 нардепа от "Слуги народа". При этом 18 представителей монобольшинства голосовали "против", а еще 36 – воздержались. В итоге Рада отправила на доработку законопроект.

Первый замглавы фракции "Слуга народа", глава этой партии Александр Корниенко прогнозировал 12 июля, что законопроект поддержат порядка 200 нардепов от монобольшинства.