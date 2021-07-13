"Борьба продолжается". Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса

За проголосовали лишь 184 парламентария, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Также Рада отказалась отправлять в комитет для подготовки к повторному первому чтению этот законопроект (219 голосов).

Проект закона отправили на доработку 240 голосами.

Одна из авторов законопроекта, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook отметила, что последние две недели показали: инициатива имеет большую поддержку среди населения.

"Наша борьба продолжается: за доступ к лекарствам для 2 млн тяжелобольных, за их жизнь без боли, судорог, тошноты, тремора, за справедливость и право на достойное лечение. Рано или поздно медицинский каннабис в Украине будет легализован. И лучше, конечно, чтобы это произошло как можно раньше", – написала она.

Стефанишина поблагодарила парламентариев, которые поддержали проект закона, и высказала сожаление по поводу тех, "которые не голосовали и откровенно валили эту инициативу для больных людей".