Большинство в "Слуге народа" поддержит легализацию медицинского каннабиса – Корниенко

"Наша фракция будет поддерживать [законопроект]. Понятно, что не вся. Потому что есть те, кто против этого", – сказал он.

По словам Корниенко, коллеги из других фракций тоже "вроде как его поддерживают".

Контекст:

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596) планируется к рассмотрению на внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля.

Его инициаторы – группа нардепов от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", а также внефракционные парламентарии. Как сообщала соавтор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, законопроект предусматривает, что будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем внедрения электронного реестра всех препаратов, отпуска исключительно по электронным рецептам от врача, лицензирования любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, а также отчетности и представления информации контролирующим органам.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а в ноябре 2020 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в который включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали за, Украина воздержалась.

В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.