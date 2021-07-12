Зеленский просит Разумкова созвать 13 июля внеочередное заседание Рады. В повестке дня – легализация каннабиса – нардеп Гончаренко

Согласно документу, на внеочередном заседании Рады глава государства предлагает рассмотреть пять законопроектов:

об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822);

о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596);

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины (№5431).

Внеочередное заседание Рады по инициативе Зеленского созывается на 13 июля, отметил Гончаренко.

О возможном проведении внеочередных заседаний парламента 13-го и 15 июля сообщала нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она говорила, что на этих заседаниях будут рассматривать пакет законопроектов "экологического направления", среди них – инициатива, направленная против промышленного загрязнения.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Радіо Свобода", что таких законопроектов восемь. Кроме того, запланировано рассмотрение проектов законов о цифровой трансформации.