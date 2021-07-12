Зеленский просит Разумкова созвать 13 июля внеочередное заседание Рады. В повестке дня – легализация каннабиса – нардеп Гончаренко

Согласно документу, на внеочередном заседании Рады глава государства предлагает рассмотреть пять законопроектов:
Внеочередное заседание Рады по инициативе Зеленского созывается на 13 июля, отметил Гончаренко.
О возможном проведении внеочередных заседаний парламента 13-го и 15 июля сообщала нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Она говорила, что на этих заседаниях будут рассматривать пакет законопроектов "экологического направления", среди них – инициатива, направленная против промышленного загрязнения.
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Радіо Свобода", что таких законопроектов восемь. Кроме того, запланировано рассмотрение проектов законов о цифровой трансформации.
Согласно календарному плану Рады, в понедельник начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы.
Однако глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.