"Подлинный бенефициар отставки Авакова". Что известно об Антоне Швачко, который может стать новым украинским нардепом

Швачко по образованию – инженер-технолог ресторанного бизнеса, сейчас он глава секретариата ячейки "Слуги народа" в Сумской области Фото: Антон Швачко / Facebook

13 июля 2021 года Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада, ожидается, что это произойдет 15 июля.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – нардепа Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву". Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что кандидатуру Монастырского на пост главы МВД поддержат более 300 народных депутатов.

В случае назначения министром Монастырский будет обязан сложить депутатский мандат. Освободившееся место в Раде должен занять следующий человек в партийном списке "Слуги народа", с которым эта партия шла на парламентские выборы в 2019 году.

Так в июне 2020 года ЦИК наделила полномочиям Дениса Маслова, занимавшего 138-й номер в списке, – в Раде он занял место Александра Ткаченко, который сложил депутатский мандат, чтобы стать министром культуры и информполитики.

Следующий номер в партийном списке – 139, его занимает 28-летний Антон Швачко из Сум.

"Я долго думал про отставку Авакова, крутил ее со всех сторон, звонил источникам. И понял, кто подлинный бенефициар этого всего. В результате многоходовочки именно Антон Швачко в парламенте займет место Дениса Монастырского, который уйдет в МВД вместо Авакова... Вжух! Ноунейм вытеснил с Печерских холмов глыбищу Авакова. Лифты, которые мы заслужили", – с иронией написал в Facebook журналист "Наших грошей" Юрий Николов.

По данным движения "Чесно", Швачко окончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета. Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "инженер-технолог ресторанного бизнеса, маркетолог".

На момент подачи документов кандидатов от "Слуги народа" в ЦИК (2019 год) в официальной биографии Швачко для Центризбиркома значилось, что он беспартийный и безработный. В тот период проживал в Сумах, ранее не был судим.

Скриншот: cvk.gov.ua

По состоянию на конец июня 2021 года Швачко – глава областного секретариата партии "Слуга народа" в Сумской области. Об этом упоминалось в одной из новостей на Facebook-странице областной партийной ячейки.

В декларации Швачко за 2018 год, которую он подал перед тем, как баллотироваться в нардепы, кандидат указал две квартиры в Сумах. Одной из них (площадью 30,67 м²) он владеет вместе с матерью, второй (85,2 м²) – сам. Еще один жилой дом в Сумах (40,5 м²) и земельный участок в этом же городе оформлены на мать потенциального нардепа Надежду Швачко.

Однако на банковских счетах и в собственности Швачко, согласно этой декларации, значатся суммы, которые, как указывает портал "bihus.декларації", во много раз превосходят его доходы. Единственным источником доходов за декларируемый период Швачко указывал 48 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества.

При этом среди денежных активов Швачко указаны 283,6 тыс. грн на счету в "ПриватБанке", а также $27 тыс., €15 тыс. и 250 тыс. грн наличкой.