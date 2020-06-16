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Нардеп от "Слуги народа" Маслов принес присягу – в Раде он заменил Ткаченко

Денис Маслов, избранный в парламент по списку "Слуги народа", принес присягу народного депутата Украины. В парламенте он сменил Александра Ткаченко, который стал министром культуры.

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В списке "Слуги народа" на выборах 2019 года Маслов был под 138-м номером
В списке "Слуги народа" на выборах 2019 года Маслов был под 138-м номером
Фото: Denys Maslov / Facebook

На заседании Верховной Рады 16 июня Денис Маслов, который был избран по списку "Слуги народа", принес присягу народного депутата Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины и выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – провозгласил Маслов с трибуны парламента.  

В парламенте Маслов заменил Александра Ткаченко, назначенного министром культуры и информационной политики. 

11 июня Центизбирком признал Маслова избранным народным депутатом. 

Маслов родился в 1983 году, живет в Днепре. По информации движения "Чесно", у Маслова два высших образования – юридическое и банковское. 

До избрания в Раду Маслов был управляющим партнером адвокатского объединения "Лоуатек" и директором ООО "Авин Трейд". Эта фирма, по данным сервиса YouControl, занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. В 2016–2018 годах Маслов был судьей Днепровского районного суда в Каменском Днепропетровской области.

В списке "Слуги народа" на выборах 2019 года Маслов был под 138-м номером. Вместе с Масловым фракция "Слуга народа" будет состоять из 247 депутатов. 

Теги: Верховная Рада, присяга, Александр Ткаченко, парламент, Слуга народа, Денис Маслов
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