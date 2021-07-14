Гордон об отставке Авакова: Таких людей в истории Украины было очень мало. Это настоящий тяжеловес

Гордон: Аваков в Кабмине был в роли дядьки, который наставлял на путь истинный неразумных детей. Конечно, он этим раздражал многих Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Гордон напомнил, что Аваков возглавляет МВД более семи лет.

"Это беспрецедентный факт в независимой Украине, да и вообще в мире, чтобы человек так долго руководил министерством. Одним из самых сложных, если не самым сложным, когда в подчинении столько людей, когда на тебе, на твоих плечах безопасность и на улицах, и вообще безопасность страны, – сказал журналист. – Я считаю Арсена Авакова выдающимся государственным деятелем. Я отвечаю за каждое слово, которое сейчас произношу. Выдающимся государственным деятелем. Не дай бог никому из политиков пережить такие потрясения в новейшей истории Украины, какие пережил он, а с ним и вся страна: это и Майдан, и бегство [четвертого президента Виктора] Януковича, и то, что началось потом".

Журналист считает, что главные качества Авакова – это достоинство и мудрость.

"Сочетание достоинства и мудрости часто спасало Украину, потому что Аваков принимал решения, которые шли во благо страны. Я хочу напомнить, что именно он отстоят украинский Харьков. То, что Харьков не стал частью "русского мира", – историческая заслуга Авакова. Сегодня, когда он уходит, сказать вдогонку добрые слова незазорно. Зазорно часто говорить добрые слова людям, которые находятся у власти. Это подозрительно... Я благодарю Арсена Авакова за украинский Харьков. Я благодарю Арсена Авакова за то, что когда [пятый президент Петр] Порошенко рвался к власти, когда он хотел подтасовать выборы, именно Аваков и МВД под его руководством сделали все, чтобы в Украине впервые за долгие годы прошли по-настоящему честные и демократические выборы, в результате которых Порошенко сменил всенародно избранный президент Владимир Зеленский. И в том, что Зеленский стал президентом, большая заслуга Арсена Авакова. Это я говорю тоже вслед уходящему министру", – сказал Гордон.

По информации журналиста, в Офисе президента давно планировали сменить главу МВД.

"Я знаю, что давно были планы в Офисе президента поменять Арсена Борисовича, потому что тот состав Кабинета Министров, который был последние два года, не выдерживал всякой критики. Очень много случайных людей, которые становились министрами, – полусумасшедших, малоквалифицированных... И Арсен Аваков был в роли дядьки, который наставлял на путь истинный неразумных детей. Конечно, он этим раздражал многих. "Ну что он сидит и не понимает, что мы тоже министры, мы умные?! Что он нам тут замечания делает или смотрит иронично на нас, унижает нас этим? Мудростью своей унижает, умом, начитанностью". Аваков прочитал столько книжек, сколько не прочитали все члены Кабинета Министров вместе взятые. У него огромная библиотека дома. Поэтому, конечно, он раздражал. Умные люди всегда раздражают. Потому что когда человек глупее тебя, ты кажешься уже выше, а когда намного умнее и тебе до него не дотянуться, он вызывает нехорошие чувства зависти и раздражения. Поэтому планы поменять Авакова были давно, но не было кандидатур", – рассказал Гордон.

По данным журналиста, уйти в отставку Авакова попросил лично Зеленский, и "Арсен Борисович как человек достойный и мудрый это мгновенно сделал".

"Потому что он не держится за власть, потому что он не [министр здравоохранения в 2020–2021 годах Максим] Степанов, который, когда президент попросил его написать заявление, устроил там черт-те что... Но я об этом не хочу рассказывать. Аваков поступил, как всегда, достойно, он уходит с гордо поднятой головой. Он очень много сделал для Украины. Конечно, ему не все удалось. Но я бы хотел посмотреть, как бы это удалось другим, которым на оплату работы полицейских государство выделяет скудные деньги. Стыдно платить полицейским то, что платят сегодня. Стыдно! Они с трупами работают, с неадекватными людьми и так далее и получают копейки", – сказал Гордон.

Он поблагодарил Авакова за работу и сказал, что это "личность государственного, межгосударственного масштаба".

"Таких людей в истории Украины было очень мало. Это настоящий тяжеловес", – убежден журналист.

При этом Дениса Монастырского, который может сменить Авакова на посту министра, Гордон назвал "очень хорошей кандидатурой".

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