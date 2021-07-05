Патрульных, остановивших нардепа Брагаря, отстранили от исполнения обязанностей – глава Нацполиции

По его словам, департамент внутренней безопасности Нацполиции "собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего".

"Поскольку боди-камеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции, через несколько дней получим и результаты экспертизы", – отметил Клименко.

Он добавил, что "лично встретился с Евгением Брагарем и выслушал его позицию".