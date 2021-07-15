Вопрос отставки Авакова – первый в повестке дня заседания Рады

Также планируется доклад министра финансов Сергея Марченко по бюджетной декларации на 2022–2024 годы, рассмотрение ряда законопроектов, ратификация финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком об энергоэффективности.

Кроме того, сегодня депутаты соберутся на внеочередное заседание, в повестке которого – 13 законопроектов.