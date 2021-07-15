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Вопрос отставки Авакова – первый в повестке дня заседания Рады

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Сегодня Рада планирует уволить Авакова
Сегодня Рада планирует уволить Авакова
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Верховная Рада в четверг, 15 июля, начнет пленарное заседание с рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте парламента.

Также планируется доклад министра финансов Сергея Марченко по бюджетной декларации на 2022–2024 годы, рассмотрение ряда законопроектов, ратификация финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком об энергоэффективности. 

Кроме того, сегодня депутаты соберутся на внеочередное заседание, в повестке которого – 13 законопроектов.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву". Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале. 

Согласно календарному плану Рады, в 12 июля началась последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы. 

Однако глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.

Теги: Верховная Рада, Арсен Аваков, бюджет, народные депутаты, голосование
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