Стало известно, что рассмотрит Рада на внеочередном заседании 15 июля

Заседание инициировал президент Владимир Зеленский. В повестке дня – 13 проектов закона:
- законопроект № 5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине";
- законопроект №3091 "О государственном экологическом контроле";
- законопроект №4461 "О территории Изумрудной сети";
- законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности";
- законопроект №5650 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по сохранению лесов";
- законопроект №5339 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух";
- законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)";
- законопроект №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых";
- законопроект №4407 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности";
- законопроект №4259 "О внесении изменений в ст. 16 закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" по регулированию хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам";
- законопроект №4572 "О внесении изменений в закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другие законодательные акты Украины относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества";
- законопроект №5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг";
- законопроект №5551-2 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия".
Заседание начнется в 16.00.
Контекст:
Согласно календарному плану Рады, в понедельник начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы.
Однако глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.
9 июля нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщала, что на этой неделе Рада может провести два внеочередных заседания.
Внеочередное заседание парламента состоится также 13 июля.