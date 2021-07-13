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Стало известно, что рассмотрит Рада на внеочередном заседании 15 июля

Разумков подписал распоряжение 13 июля
Разумков подписал распоряжение 13 июля
Фото: rada.gov.ua

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 15 июля. Соответствующее распоряжение 13 июля подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет пресс-служба Верховной Рады.

Заседание инициировал президент Владимир Зеленский. В повестке дня – 13 проектов закона:

  • законопроект № 5463 "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине";
  • законопроект №3091 "О государственном экологическом контроле";
  • законопроект №4461 "О территории Изумрудной сети";
  • законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности";
  • законопроект №5650 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по сохранению лесов";
  • законопроект №5339 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух";
  • законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)";
  • законопроект №3576 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых";
  • законопроект 4407 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности";
  • законопроект №4259 "О внесении изменений в ст. 16 закона Украины "Об охране атмосферного воздуха" по регулированию хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам";
  • законопроект №4572 "О внесении изменений в закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другие законодательные акты Украины относительно содействия привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества";
  • законопроект 5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг";
  • законопроект 5551-2 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия".

Заседание начнется в 16.00.

Контекст:

Согласно календарному плану Рады, в понедельник начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы. 

Однако глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.

9 июля нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщала, что на этой неделе Рада может провести два внеочередных заседания.

Внеочередное заседание парламента состоится также 13 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, парламент, Дмитрий Разумков, нардеп
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