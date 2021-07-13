Стало известно, что рассмотрит Рада на внеочередном заседании 15 июля

Заседание инициировал президент Владимир Зеленский. В повестке дня – 13 проектов закона:

Заседание начнется в 16.00.

Контекст:

Согласно календарному плану Рады, в понедельник начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы.

Однако глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.

9 июля нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщала, что на этой неделе Рада может провести два внеочередных заседания.

Внеочередное заседание парламента состоится также 13 июля.