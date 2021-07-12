Разумков подписал распоряжение о проведении 13 июля внеочередного заседания Рады

Заседание назначено на 16.00 "в связи с требованием президента Украины".
В повестке дня внеочередного заседания пять законопроектов:
- об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822);
- о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596);
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины (№5431).
Контекст:
Согласно календарному плану Рады, сегодня начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.