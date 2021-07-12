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Разумков подписал распоряжение о проведении 13 июля внеочередного заседания Рады

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В повестке дня внеочередного заседания пять законопроектов
В повестке дня внеочередного заседания пять законопроектов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

13 июля Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Распоряжение об этом подписал 12 июля спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует сайт Рады.

Заседание назначено на 16.00 "в связи с требованием президента Украины".

В повестке дня внеочередного заседания пять законопроектов:

  • об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822);
     
  • о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420);
     
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596);
     
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270);
     
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины (№5431).
Контекст:

Согласно календарному плану Рады, сегодня начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы. 

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.

Теги: Верховная Рада, законопроект, президент, Дмитрий Разумков, заседание, внеочередное заседание
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