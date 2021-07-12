Разумков подписал распоряжение о проведении 13 июля внеочередного заседания Рады

Заседание назначено на 16.00 "в связи с требованием президента Украины".

В повестке дня внеочередного заседания пять законопроектов:

Контекст:

Согласно календарному плану Рады, сегодня начинается последняя пленарная неделя пятой сессии IX созыва. С 19-го по 23 июля у парламентариев запланирована работа с избирателями, а потом – каникулы.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не исключает, что работу парламента в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.