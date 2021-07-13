Нардеп Юрченко заявил, что не намерен сдавать мандат и что не употреблял наркотики

Юрченко: Если на вас, не дай бог, нападет преступник, вы пойдете на работу писать заявление об увольнении? Фото: Олександр Юрченко / Facebook

"Если на вас, не дай бог, нападет преступник или обворует вас, нападет физически на вас, сфальсифицирует материалы, нарушит ваши права, – вы пойдете на работу писать заявление об увольнении? Анализы против меня сфальсифицированы и есть те, кто за это будет наказан", – сказал он.

По словам политика, он первым вызвал полицию на место происшествия после "нападения второго участника ДТП". Юрченко заявил, что после того, как полиция узнала, что он является нардепом, его начали подозревать в нетрезвом состоянии, также он утверждает, что правоохранители мешали работе его адвокатов.

Депутат, как пишет "Укринформ", продемонстрировал результаты тестов на наркотики, которые он сделал в трех разных клиниках, подтверждающие, что он не употреблял наркотики.

Политик заявил, что авто, на котором он попал в ДТП, принадлежит его друзьям.

"Мы хотим разобраться, кому это выгодно... Возможно, те люди, против которых я борюсь все время", – сказал Юрченко, добавив, что борется "против застройщиков и мусорной мафии".