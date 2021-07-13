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Нардеп Юрченко заявил, что не намерен сдавать мандат и что не употреблял наркотики

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Юрченко: Если на вас, не дай бог, нападет преступник, вы пойдете на работу писать заявление об увольнении?
Юрченко: Если на вас, не дай бог, нападет преступник, вы пойдете на работу писать заявление об увольнении?
Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Внефракционный нардеп Александр Юрченко заявил журналистам возле Верховной Рады 13 июля, что не употреблял наркотики, когда попал в ДТП во Львове, и не намерен сдавать мандат из-за этого инцидента. Об этом пишет "Укринформ".

"Если на вас, не дай бог, нападет преступник или обворует вас, нападет физически на вас, сфальсифицирует материалы, нарушит ваши права, – вы пойдете на работу писать заявление об увольнении? Анализы против меня сфальсифицированы и есть те, кто за это будет наказан", – сказал он.

По словам политика, он первым вызвал полицию на место происшествия после "нападения второго участника ДТП". Юрченко заявил, что после того, как полиция узнала, что он является нардепом, его начали подозревать в нетрезвом состоянии, также он утверждает, что правоохранители мешали работе его адвокатов.

Депутат, как пишет "Укринформ", продемонстрировал результаты тестов на наркотики, которые он сделал в трех разных клиниках, подтверждающие, что он не употреблял наркотики. 

Политик заявил, что авто, на котором он попал в ДТП, принадлежит его друзьям.

"Мы хотим разобраться, кому это выгодно... Возможно, те люди, против которых я борюсь все время", – сказал Юрченко, добавив, что борется "против застройщиков и мусорной мафии".

Контекст:

Исключенный из "Слуги народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко попал в ДТП 8 июля. Другой нардеп, также исключенный из "Слуги народа", Гео Лерос опубликовал фото выводов лаборатории, из которых следовало, что Юрченко был под наркотическими веществами. Лерос отметил, что автомобиль Mustang, на котором был Юрченко, не внесен в его декларацию. 

Глава партии "Слуга народа", первый замглавы этой фракции Александр Корниенко призвал Юрченко добровольно сложить депутатский мандат.

Юрченко заявлял, что наркотики не употреблял. При этом вину в ДТП политик признал.

Юрченко также подозревают во взяточничестве. В сентябре 2020 года НАБУ заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. 

4 марта 2021 года НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве Юрченко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, наркотики, мандат, Александр Юрченко
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