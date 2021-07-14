В "Слуге народа" и "Голосе" заявили, что поддержат отставку Авакова

"Я думаю, что фракция будет единодушной в этом вопросе и подавляющее большинство – думаю, почти вся фракция – поддержит отставку министра внутренних дел", – сказал он.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук заявил, что фракция поддержит отставку министра, пишет пресс-служба "Голоса".

"Голос" был первой политической силой в этом парламенте, которая инициировала отставку министра Авакова. Мы поддерживали эту идею тогда, поддерживаем ее сейчас. Причина – не произошло реальной реформы МВД и Национальной полиции", – сказал он.

Вместе с тем, по словам Осадчука, сама по себе отставка Авакова проблемы с нереформированной системой не решит.

"Самое важное – не сама отставка. Большой вопрос – кто будет вместо Авакова. Сейчас есть огромные сомнения: действительно ли есть желание сделать МВД эффективным, или это только желание Банковой получить больший контроль над всей системой МВД? Поэтому я бы призвал президента, премьер-министра и "слуг народа" как минимум попробовать обсудить кандидатуру нового министра с парламентом перед ее внесением", – добавил он.