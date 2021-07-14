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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" и "Голосе" заявили, что поддержат отставку Авакова

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Аваков написал заявление об отставке 13 июля
Аваков написал заявление об отставке 13 июля
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов считает, что большинство фракции поддержит отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом он сказал журналистам в парламенте 14 июля, пишет "Укринформ".

"Я думаю, что фракция будет единодушной в этом вопросе и подавляющее большинство – думаю, почти вся фракция – поддержит отставку министра внутренних дел", – сказал он.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук заявил, что фракция поддержит отставку министра, пишет пресс-служба "Голоса".

"Голос" был первой политической силой в этом парламенте, которая инициировала отставку министра Авакова. Мы поддерживали эту идею тогда, поддерживаем ее сейчас. Причина – не произошло реальной реформы МВД и Национальной полиции", – сказал он.

Вместе с тем, по словам Осадчука, сама по себе отставка Авакова проблемы с нереформированной системой не решит.

"Самое важное – не сама отставка. Большой вопрос – кто будет вместо Авакова. Сейчас есть огромные сомнения: действительно ли есть желание сделать МВД эффективным, или это только желание Банковой получить больший контроль над всей системой МВД? Поэтому я бы призвал президента, премьер-министра и "слуг народа" как минимум попробовать обсудить кандидатуру нового министра с парламентом перед ее внесением", – добавил он.

Контекст:

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

13 июля 2021 года Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".

Профильный комитет парламента 14 июля рекомендовал нардепам определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, отставка, Слуга народа, партия Голос, Андрей Осадчук, Александр Бакумов
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