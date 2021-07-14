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Верещук о Монастырском: Он сначала подумает, а потом говорит. А еще больше думает, когда принимает решения

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Ирина Верещук: Не импульсивный, если говорить о "тактико-технических" характеристиках
Ирина Верещук: Не импульсивный, если говорить о "тактико-технических" характеристиках
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Глава правоохранительного комитета Верховной Рады, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, который принял предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост главы МВД, – очень взвешенный человек, рассказала 14 июля перед заседанием парламента в эфире "4 канала" его коллега по фракции, председатель подкомитета по госбезопасности и обороне комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

"Мы работаем с господином Денисом, это наш смежный комитет, так как мы вместе в сфере нацбезопасности и обороны работаем. Знаем его как человека ответственного, очень взвешенного, человека, который сначала подумает, а потом говорит. А еще больше он думает, когда принимает решения, и это очень хорошо. Не импульсивный, если говорить о "тактико-технических" характеристиках. Я думаю, что комитет его поддержит и решения комитета будут ему всегда в помощь, потому что нам очень нужно, чтобы министерство работало с парламентом. У нас есть некоторые министерства, у которых нет сотрудничества с парламентом, и наш комитет – этому пример. Когда нам тяжело даются некоторые решения, когда министр обороны не всегда находит время, чтобы прийти и услышать, а потом и почувствовать ответственность. Думаю, что это пойдет на пользу и министерству, и Украине", – подчеркнула политик.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.

Именно гарантия президента Владимира Зеленского помогла Авакову сохранить свой пост при смене правительства и сейчас он поступил зрело, когда согласился на предложение главы государства подать в отставку, отмечала в комментарии журналистам Верещук.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу правоохранительного комитета Верховной Рады Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, Ирина Верещук, правоохранители, Владимир Зеленский, увольнение, Денис Монастырский, назначение
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