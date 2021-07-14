ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Был и остается хорошим министром". Разумков жалеет об увольнении Авакова, но готов поддержать его отставку в Раде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков (на фото) будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку тот попросил об отставке по собственному желанию
Разумков (на фото) будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку тот попросил об отставке по собственному желанию
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков жалеет о решении министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку. Об этом он сказал в эфире hromadske 14 июля.

"Да, я считаю, что это министр, который находится на своей должности… Мы говорим, сожалею ли о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, качественно исполняющим свои обязанности", – сказал спикер.

По мнению председателя Рады, хотя можно найти "миллион проблем" в деятельности Авакова, в целом он является хорошим министром.

Вместе с тем, спикер отметил, что намерен поддержать отставку главы МВД во время голосования в Раде, поскольку "это его желание, есть заявление, алогично не поддержать его".

Разумков также готов поддержать назначение на эту должность народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, чью кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский накануне.

"Я начинал работу с Денисом Анатольевичем еще во время избирательной кампании, считаю его профессионалом, хорошо осведомленным касательно работы Министерства внутренних дел. Это для него не чужая территория... он последних два года возглавляет профильный комитет и глубоко знает специфику работы", – заявил Разумков.

Контекст:

13 июля Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".

Профильный комитет парламента 14 июля рекомендовал нардепам определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале.

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, депутаты, народные депутаты, отставка, голосование, увольнение, Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Потрясающая. Выглядит на 30". 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой
"Потрясающая. Выглядит на 30". 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"С 17-летием, моя любовь". Андрей Шевченко поздравил свою жену с розовой свадьбой
"С 17-летием, моя любовь". Андрей Шевченко поздравил свою жену с розовой свадьбой
Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца
Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца
Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS