"Был и остается хорошим министром". Разумков жалеет об увольнении Авакова, но готов поддержать его отставку в Раде

Разумков (на фото) будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку тот попросил об отставке по собственному желанию Фото: rada.gov.ua

"Да, я считаю, что это министр, который находится на своей должности… Мы говорим, сожалею ли о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, качественно исполняющим свои обязанности", – сказал спикер.

По мнению председателя Рады, хотя можно найти "миллион проблем" в деятельности Авакова, в целом он является хорошим министром.

Вместе с тем, спикер отметил, что намерен поддержать отставку главы МВД во время голосования в Раде, поскольку "это его желание, есть заявление, алогично не поддержать его".

Разумков также готов поддержать назначение на эту должность народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, чью кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский накануне.

"Я начинал работу с Денисом Анатольевичем еще во время избирательной кампании, считаю его профессионалом, хорошо осведомленным касательно работы Министерства внутренних дел. Это для него не чужая территория... он последних два года возглавляет профильный комитет и глубоко знает специфику работы", – заявил Разумков.