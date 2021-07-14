"Надеюсь, вам есть чем гордиться". Аваков вручил награды работникам системы МВД

Аваков поблагодарил сотрудников МВД за службу.
"Надеюсь, вам есть чем гордиться, потому что сегодня здесь собрались лучшие из лучших. А у нас в Министерстве внутренних дел работает около 350 тыс. офицеров и служащих. Горжусь нашим коллективом, горжусь нашим профессионализмом! Желаю в дальнейшем успеха", – сказал министр.
Он в частности вручил орден "Богдана Хмельницкого III степени" посмертно нацгвардейцу Александру Павлюку, награду получил сын погибшего Николай.
Погибших правоохранителей почтили минутой молчания.
13 июля Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.
Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".
Профильный комитет парламента 14 июля рекомендовал нардепам определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале.