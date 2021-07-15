В "Слуге народа" заявили, что Аваков – лучший кандидат на пост мэра Харькова

"Если организация [Харьковская областная парторганизация "Слуги народа"] его выдвинет от нас, то я буду, конечно, поддерживать. Конечно, я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович не вижу.

Политик считает, что если Аваков станет мэром Харькова, в городе будет проукраинская власть.

"Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который за десять лет не дал ни единого основания сомневаться в его патриотичности, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также имеются", – пояснил нардеп свою позицию.