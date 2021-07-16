Аваков ответил на вопрос о своем возможном баллотировании в мэры Харькова

"Меня теперь друзья из разных городов спрашивают: "А что, Арсен Аваков будет вашим мэром? А что мне им ответить? Подскажите!" – написал Носков.

Спустя девять часов пост журналиста прокомментировал сам экс-министр.

"Скажите – не", – посоветовал Аваков.

Контекст:

15 июля глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова.

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила его министром.

Аваков в 2005–2010 годах возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.