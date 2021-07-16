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ПОЛИТИКА

Аваков ответил на вопрос о своем возможном баллотировании в мэры Харькова

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Аваков возглавлял МВД семь лет
Аваков возглавлял МВД семь лет
Фото: МВС України / Facebook

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намекнул, что не будет бороться за должность городского головы Харькова. Это следует из комментария политика в Facebook к опубликованному посту 15 июля харьковского журналиста Владимира Носкова.

"Меня теперь друзья из разных городов спрашивают: "А что, Арсен Аваков будет вашим мэром? А что мне им ответить? Подскажите!" – написал Носков.

Спустя девять часов пост журналиста прокомментировал сам экс-министр.

"Скажите – не", – посоветовал Аваков.

Скриншот: Володимир Носков / Facebook
Скриншот: Володимир Носков / Facebook

Контекст:

15 июля глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова.

13 июля Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила его министром.

Аваков в 2005–2010 годах возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.

Теги: Харьков, Арсен Аваков, политика, отставка, журналисты
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