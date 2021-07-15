У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – СМИ

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", – заявил собеседник.
15 июля глава партии "Слуга народа", нардеп Алексадр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова.
13 июля тогдашний глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.
15 июля, Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".
Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 июля внес кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.