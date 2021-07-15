Шмыгаль внес в Раду кандидатуру Монастырского на пост главы МВД Украины

"Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД", – прокомментировал нардеп.

Контекст:

13 июля тогдашний глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву". Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.