Кличко: Надо признать, что при Авакове был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере Украины

Кличко: Вызовов еще много и есть над чем работать Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Более семи лет он возглавлял ведомство, работу которого пришлось, по большому счету, выстраивать с нуля. Начать реформу и трансформацию правоохранительных органов, создать Национальную и патрульную полицию. Обеспечивать правопорядок в стране, которая семь лет противостоит российской агрессии", – сказал Кличко.

При этом он отметил, что в МВД, как и в работе других государственных учреждений, "не все идеально".

"Вызовов еще много и есть над чем работать. Но в 2014 году при министре Авакове был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере. И это надо признать. У меня, как мэра столицы, всегда были деловые и конструктивные отношения с министром Арсеном Аваковым и я хочу искренне поблагодарить его за это", – подчеркнул Кличко.

По его мнению, следующий глава МВД должен продолжить реформу в правоохранительных органах и не допустить, чтобы они стали "инструментом в политической борьбе".