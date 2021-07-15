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ПОЛИТИКА

Кличко: Надо признать, что при Авакове был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере Украины

Кличко: Вызовов еще много и есть над чем работать
Кличко: Вызовов еще много и есть над чем работать
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Арсен Аваков, занимая пост министра внутренних дел Украины, "заложил фундамент" для существенных изменений в правоохранительной сфере страны. Такое мнение на своей странице в Facebook 15 июля выразил мэр Киева Виталий Кличко.

"Более семи лет он возглавлял ведомство, работу которого пришлось, по большому счету, выстраивать с нуля. Начать реформу и трансформацию правоохранительных органов, создать Национальную и патрульную полицию. Обеспечивать правопорядок в стране, которая семь лет противостоит российской агрессии", – сказал Кличко.

При этом он отметил, что в МВД, как и в работе других государственных учреждений, "не все идеально".

"Вызовов еще много и есть над чем работать. Но в 2014 году при министре Авакове был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере. И это надо признать. У меня, как мэра столицы, всегда были деловые и конструктивные отношения с министром Арсеном Аваковым и я хочу искренне поблагодарить его за это", – подчеркнул Кличко.

По его мнению, следующий глава МВД должен продолжить реформу в правоохранительных органах и не допустить, чтобы они стали "инструментом в политической борьбе".

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2991022434449623

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. 15 июля его увольнение поддержала Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку Авакова попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от "Слуги народа", главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву". Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций "Голос" и "Слуга народа" зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. В Раде он не рассматривался.

Теги: Виталий Кличко, МВД, Украина, Арсен Аваков, полиция, правоохранители, реформа
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