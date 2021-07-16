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Верховная Рада проголосовала за назначение Монастырского министром внутренних дел Украины

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Монастырский был народным депутатом
Монастырский был народным депутатом
Фото: sluga-narodu.com

16 июля Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовало 271 народный депутат. "Против" – ни одного.

Представляя кандидатуру Монастырского, Шмыгаль отметил, что вносит представление по инициативе парламентской фракции партии "Слуга народа".

Сам Монастырский с трибуны Рады перед голосованием объяснил, что он – "из команды президента".

Обращаясь к Нацполиции, кандидат в министры пообещал "беспощадно бороться с теми, кто, вопреки присяге, использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права человека".

В числе своих приоритетов на должности он назвал борьбу с организованной преступностью (в том числе с ворами в законе), расширение сети камер видеонаблюдения, борьбу с нарушителями правил дорожного движения, поддержку решений Совета нацбезопасности и обороны. Монастырский также выразил надежду на усовершенствование судебной системы в борьбе с правонарушениями.

Верховная Рада также поддержала 340 голосами предложение о досрочном прекращении полномочий Монастырского как нардепа.

Новоизбранный министр принял присягу.

Контекст:

Сегодня утром представление Шмыгаля поддержал профильный комитет Рады и рекомендовал парламенту назначить Монастырского министром.

13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля, Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву".

Теги: Верховная Рада, МВД, Арсен Аваков, народные депутаты, парламент, Денис Монастырский, назначение
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