Верховная Рада проголосовала за назначение Монастырского министром внутренних дел Украины

"За" проголосовало 271 народный депутат. "Против" – ни одного.

Представляя кандидатуру Монастырского, Шмыгаль отметил, что вносит представление по инициативе парламентской фракции партии "Слуга народа".

Сам Монастырский с трибуны Рады перед голосованием объяснил, что он – "из команды президента".

Обращаясь к Нацполиции, кандидат в министры пообещал "беспощадно бороться с теми, кто, вопреки присяге, использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права человека".

В числе своих приоритетов на должности он назвал борьбу с организованной преступностью (в том числе с ворами в законе), расширение сети камер видеонаблюдения, борьбу с нарушителями правил дорожного движения, поддержку решений Совета нацбезопасности и обороны. Монастырский также выразил надежду на усовершенствование судебной системы в борьбе с правонарушениями.

Верховная Рада также поддержала 340 голосами предложение о досрочном прекращении полномочий Монастырского как нардепа.

Новоизбранный министр принял присягу.