Комитет Рады поддержал назначение Монастырского новым главой МВД Украины

За проголосовали 18 народных депутатов, один (первый заместитель комитета, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук) – воздержался.

Парламентский комитет рекомендует Раде назначить Монастырского министром внутренних дел Украины.

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Контекст:

13 июля тогдашний глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля, Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что "идет на жертву". Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.