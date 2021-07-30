"Еще есть шансы". Глава "Оператора ГТС Украины" назвал союзника в борьбе против "Северного потока – 2"

"Я считаю, что у нас еще есть шансы бороться в Вашингтоне против этого газопровода. Сейчас Конгресс является самым большим союзником", – сказал он.

По словам главы ОГТСУ, под совместным заявлением Германии и США по поводу строящегося газопровода подписей нет, "поэтому оно является скорее декларацией, чем соглашением".

"Насколько я понимаю, были обозначены направления будущего сотрудничества, будущих переговоров о продлении транзита и по запуску "Северного потока – 2". Поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против "Северного потока – 2", – считает Макогон.

Он отметил, что газопроводу еще понадобиться сертификация.

"Сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предполагает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора этого газопровода, поэтому мы будем следить за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода", – подчеркнул Макогон.