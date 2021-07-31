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Витренко считает, что РФ будет сложно "соскочить" с контракта о транзите газа, но переговоры о его продлении нужно вести с "Газпромом"

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Украина готова вести переговоры о продлении текущего контракта о транзите газа с РФ
Украина готова вести переговоры о продлении текущего контракта о транзите газа с РФ
Фото: Група Нафтогаз / Facebook

Даже после возможной достройки газопровода "Северный поток – 2", Россия должна будет поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины до 2024 года. Об этом в интервью "Радiо Свобода", опубликованном 31 июля, заявил глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Журналист "Радiо Свобода" спросил у Витренко, трудно ли будет РФ "соскочить" с договора по транзиту газа через территорию Украины с учетом возможного запуска "Северного потока – 2".

"Мы считаем, что да. Опять же она [РФ] может создавать нам определенные проблемы. Но это не самый большой риск, скажем так, – сказал Витренко. – При этом здесь просто важно понимать, как этот контракт был заключен. Мы начинали с того, что Россия не хотела вообще любой контракт продолжать или заключать и говорила, что скорее Земля будет вращаться вокруг Луны".

По словам Витренко, Украина готова вести переговоры о продлении текущего контракта о транзите газа с РФ.

"К сожалению, кстати, переговоров нет. А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", – отметил глава правления НАК.

В то же время украинская сторона настаивает, чтобы параллельно, а лучше – до переговоров с "Газпромом", были переговоры с европейскими компаниями.

"Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром", бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас", – добавил Витренко.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с ФРГ по дну Балтийского моря. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

22 июля глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года "на рыночных условиях и по рыночным ценам". Об этом сообщало "РИА Новости".

По словам Витренко, сохранение транзита российского газа в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемо.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, переговоры, ГТС, газопровод, транзит, Европа, Юрий Витренко, интервью, Северный поток – 2, соглашение, запуск
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