Витренко считает, что РФ будет сложно "соскочить" с контракта о транзите газа, но переговоры о его продлении нужно вести с "Газпромом"

Журналист "Радiо Свобода" спросил у Витренко, трудно ли будет РФ "соскочить" с договора по транзиту газа через территорию Украины с учетом возможного запуска "Северного потока – 2".

"Мы считаем, что да. Опять же она [РФ] может создавать нам определенные проблемы. Но это не самый большой риск, скажем так, – сказал Витренко. – При этом здесь просто важно понимать, как этот контракт был заключен. Мы начинали с того, что Россия не хотела вообще любой контракт продолжать или заключать и говорила, что скорее Земля будет вращаться вокруг Луны".

По словам Витренко, Украина готова вести переговоры о продлении текущего контракта о транзите газа с РФ.

"К сожалению, кстати, переговоров нет. А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", – отметил глава правления НАК.

В то же время украинская сторона настаивает, чтобы параллельно, а лучше – до переговоров с "Газпромом", были переговоры с европейскими компаниями.

"Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром", бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас", – добавил Витренко.