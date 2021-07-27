"Газпром" снова отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину

По контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" минимально гарантированная прокачка составляет 40 млрд м³ в 2021 году Фото: ЕРА

Об этом, ссылаясь на данные системы бронирования Regional Booking Platform, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 27 июля.

Компания "Оператор ГТС Украины" выставляла на аукцион 63,7 млн м³ дополнительных транзитных мощностей, они остались полностью невостребованными.

"Газпром" и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на предыдущие три месяца. Кроме того, в июле "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.

Это происходит, несмотря на ремонты на главных экспортных магистралях "Газпрома" – трубопроводе "Северный поток" и "Ямал-Европа", отмечает агентство. Российский монополист компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе, но не стал бронировать дополнительные мощности у Украины.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.