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"Газпром" снова отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину

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По контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" минимально гарантированная прокачка составляет 40 млрд м&sup3; в 2021 году
По контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" минимально гарантированная прокачка составляет 40 млрд м³ в 2021 году
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительную прерываемую мощность для транзита газа через Украину на август.

Об этом, ссылаясь на данные системы бронирования Regional Booking Platform, сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 27 июля.

Компания "Оператор ГТС Украины" выставляла на аукцион 63,7 млн м³ дополнительных транзитных мощностей, они остались полностью невостребованными.

"Газпром" и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на предыдущие три месяца. Кроме того, в июле "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.

Это происходит, несмотря на ремонты на главных экспортных магистралях "Газпрома" – трубопроводе "Северный поток" и "Ямал-Европа", отмечает агентство. Российский монополист компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе, но не стал бронировать дополнительные мощности у Украины.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, ГТС, газопровод, транзит, Северный поток, Оператор газотранспортной системы Украины
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