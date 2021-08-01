Кандидат в канцлеры ФРГ назвал безопасность Украины приоритетом внешней политики Германии

В случае агрессии РФ против Украины ФРГ будет выступать за штрафные меры со стороны всего ЕС, отметил Лашет Фото: EPA

По словам Лашета, "если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза".

Таким образом, ФРГ гарантирует, что "Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия", отметил глава ХДС.

Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ подчеркнул, что "приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии".

По мнению Лашета, соглашение между ФРГ и США по "Северному потоку – 2" дает инструмент, посредством которого Берлин и Вашингтон сообща смогут "привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность".