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Кандидат в канцлеры ФРГ назвал безопасность Украины приоритетом внешней политики Германии

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В случае агрессии РФ против Украины ФРГ будет выступать за штрафные меры со стороны всего ЕС, отметил Лашет
В случае агрессии РФ против Украины ФРГ будет выступать за штрафные меры со стороны всего ЕС, отметил Лашет
Фото: EPA

Кандидат в канцлеры ФРГ, глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования Москвой газопровода "Северный поток – 2" для давления на Киев или иных агрессивных действий РФ против Украины. Об этом Лашет заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita. Выдержки из беседы также приводит немецкая газета Die Welt.

По словам Лашета, "если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза".

Таким образом, ФРГ гарантирует, что "Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия", отметил глава ХДС.

Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ подчеркнул, что "приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии".

По мнению Лашета, соглашение между ФРГ и США по "Северному потоку – 2" дает инструмент, посредством которого Берлин и Вашингтон сообща смогут "привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность".

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отмечал, что в документе есть "одна фундаментальная проблема".

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины заявлял, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, санкции, Джо Байден, Берлин, ФРГ, Вашингтон, газопровод, ХДС, безопасность, Евросоюз, суверенитет, интервью, Северный поток – 2, соглашение, Армин Лашет, ЕС
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