Резников считает, что для усиления ПВО надо разместить войска США в Украине

"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь – за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", – сказал он.

На встрече Резников также заявил, что Россия де-факто оккупировала Азовское море, милитаризировала Черное, готовится разместить в Крыму ядерное оружие и использует временно оккупированный полуостров как опору для военных операций на Ближнем Востоке и в Африке, а также для влияния на Балканах.

Кроме того, министр подчеркнул, что реализация проекта российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2" – "почти гарантированная эскалация для Украины и стран Балтии", угроза для Польши, зависимость и шантаж в будущем для остальной Европы.