Кулеба рассказал о трех блоках тем предстоящего разговора Зеленского и Байдена

"Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, конечно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться", – отметил он.

Третий блок вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президентов, касается экономики.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", – сказал он.