"Можно воспринимать как метафору". Корниенко прокомментировал заявление Арахамии о встрече Зеленского и Байдена

В частности, Корниенко вспомнил о строительстве газопровода "Северного потока – 2". Арахамия говорил, что это будет главной темой визита Зеленского в США и встречи с Байденом.
"Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать. Вообще здесь речь идет не только об Украине. Эта ситуация [с "Северным потоком – 2"] очень похожа на ту, которая сложилась с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма. Да, формально это проблема Украины. Но все понимают, что она геополитическая и находится в плоскости безопасности", – отметил он.
По словам Корниенко, в Польше недавно говорили о том, что запуск "Северного потока – 2" – это проблема безопасности Европы.
"Если кто-то этого не понимает, то поляки как раз наоборот все осознают, поэтому стараются объяснить другим. А "повышенные тона" – больше не о форме, а о том, что нас эта ситуация очень беспокоит", – пояснил депутат.
Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор 7 июня, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.
17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август, и украинская сторона недовольна этим.
Арахамия говорил, что визит Зеленского назначили на 30 августа, в то время, когда Конгресс не работает. По его словам, в Конгрессе США "есть двухпартийная поддержка Украины".
Кулеба говорил, что главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".
Германия и США 21 июля заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.
Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", Кулеба 22 июля отметил, что в документе есть "одна фундаментальная проблема". "Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – подчеркнул Кулеба.
Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.
28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.
Оператора газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщал, что "Северный поток – 2" готов на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году.