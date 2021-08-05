"Можно воспринимать как метафору". Корниенко прокомментировал заявление Арахамии о встрече Зеленского и Байдена

Корниенко: Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать Фото: sluga-narodu.com

В частности, Корниенко вспомнил о строительстве газопровода "Северного потока – 2". Арахамия говорил, что это будет главной темой визита Зеленского в США и встречи с Байденом.

"Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать. Вообще здесь речь идет не только об Украине. Эта ситуация [с "Северным потоком – 2"] очень похожа на ту, которая сложилась с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма. Да, формально это проблема Украины. Но все понимают, что она геополитическая и находится в плоскости безопасности", – отметил он.

По словам Корниенко, в Польше недавно говорили о том, что запуск "Северного потока – 2" – это проблема безопасности Европы.

"Если кто-то этого не понимает, то поляки как раз наоборот все осознают, поэтому стараются объяснить другим. А "повышенные тона" – больше не о форме, а о том, что нас эта ситуация очень беспокоит", – пояснил депутат.