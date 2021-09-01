В Офисе президента рассказали о повестке второго дня визита Зеленского в Вашингтон

До разговора с Байденом Зеленский (на фото) встретится с представителями крупного бизнеса США, отметили в Офисе президента Фото: president.gov.ua

"Сегодня у Владимира Зеленского встреча с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей – руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем вместе с первой леди посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста", – написал Никифоров.

Примерно в 14.00 у Зеленского запланирована "долгожданная встреча" с Байденом в Овальном кабинете Белого дома, "в составе делегаций и лицом к лицу", добавил пресс-секретарь главы государства.

"Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И напоследок Владимир Зеленский и первая леди примут участие в открытии Украинского дома", – резюмировал Никифоров.