Зеленский назвал первый вопрос, который задаст Байдену

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, будет несколько секторов в нашем разговоре. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", – заявил Зеленский.

На встрече с Байденом обсудят инвестиции и газопровод "Северный поток – 2", добавил он.

"Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины. У нас есть больной вопрос – "Северный поток – 2". Если он будет достроен (а все говорят, что его достроят), то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока – 2" мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США", – сообщил президент Украины.

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.