Зеленский и Таран в США встретятся с главой Пентагона

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Завтра он встречается с президентом США Джо Байденом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома. Планируется, что представители Украины и США подпишут ряд документов.

Также инвесторам в США представят ряд электронных сервисов, работающих в Украине, в частности, речь идет о приложении "Дія".