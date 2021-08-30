Зеленский отвезет Байдену список украинских политзаключенных, заложников и пропавших без вести – Денисова

Вопрос украинских военнопленных, заложников и политзаключенных будет подниматься в ходе визита Зеленского в США, отметила Денисова (на фото) Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, военнопленных, заложников и политзаключенных. Знаю, что президент отвезет их в Америку. Я думаю, что все эти вопросы будут там подниматься и обсуждаться", – сказала Денисова.

Встречу Зеленского и Байдена уже переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.