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Встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа – Кулеба

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Зеленский посетит США
Зеленский посетит США
Фото: EPA

Встреча президента Украины Влвдимира Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится 31 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В связи с расширением элементов программы визита встреча президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет", – сказал он.

Кулеба отметил, что такая договоренность была достигнута во время визита в США его и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Министр сказал, что подготовка к визиту "идет по плану", визит Зеленского начнется 30 августа.

"Повестка будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США в Тихом океане. Хотя в штате Калифорния сосредоточены, как вы знаете, IT-компании, высокотехнологичная космическая индустрия. Это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Поэтому президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику", – сказал он.

Контекст:

Визит Зеленского в США должен начаться 30 августаГлавной темой встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, Вашингтон, Калифорния, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, визит
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