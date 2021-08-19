Встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа – Кулеба

"В связи с расширением элементов программы визита встреча президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет", – сказал он.

Кулеба отметил, что такая договоренность была достигнута во время визита в США его и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Министр сказал, что подготовка к визиту "идет по плану", визит Зеленского начнется 30 августа.

"Повестка будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США в Тихом океане. Хотя в штате Калифорния сосредоточены, как вы знаете, IT-компании, высокотехнологичная космическая индустрия. Это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Поэтому президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику", – сказал он.