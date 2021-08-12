Во время визита в США Зеленский может встретиться с Маском и главой Apple – СМИ

По данным издания, 28 августа Зеленский вылетит в Чикаго. 28 и 29 августа президент отдохнет после перелета и отметит День Независимости Украины с украинской диаспорой. В Вашингтон глава государства вылетит вечером 29 августа, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

"От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украино-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию", – пишет ZN.UA.

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско. Рассматривается возможность проведения встреч президента с американским бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

В предварительной программе визита есть выступление Зеленского в Стэнфордском университете с лекцией о Бабьем Яре.

ZN.UA подчеркнуло, что это не окончательный вариант программы визита Зеленского в США, в программу могут внести изменения.