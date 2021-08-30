Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встреча Байдена (на фото) и Зеленского должна была состояться в Белом доме 31 августа Фото: EPA

Встреча Байдена и Зеленского должна была состояться в Вашингтоне 31 августа. На следующий день у главы Украинского государства были запланированы другие мероприятия в США.

Ранее, 27 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу подтверждала, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским.