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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

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Встреча Байдена (на фото) и Зеленского должна была состояться в Белом доме 31 августа
Встреча Байдена (на фото) и Зеленского должна была состояться в Белом доме 31 августа
Фото: EPA

Встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Это украинской службе "Голосу Америки" подтвердили в Белом доме.

Встреча Байдена и Зеленского должна была состояться в Вашингтоне 31 августа. На следующий день у главы Украинского государства были запланированы другие мероприятия в США.

Ранее, 27 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу подтверждала, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским.

Контекст:

Встречу Зеленского с Байденом в Белом доме переносят уже второй раз.

О первом переносе с 30-го на 31 августа сообщал Кулеба. Он отмечал, что такая договоренность была достигнута во время визита в США его и главы Офиса президента Андрея Ермака. В ОПУ объяснили перенос встречи расширением ее формата.

Кулеба говорил, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния".

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Теги: СМИ, США, Украина, Джо Байден, Вашингтон, Белый дом, Владимир Зеленский, президент, визит, встреча
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