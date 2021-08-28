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Встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. В Белом доме говорят о неизменной поддержке и тесном сотрудничестве

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Встреча Байдена (на фото) и Зеленского запланирована на 31 августа
Встреча Байдена (на фото) и Зеленского запланирована на 31 августа
Фото: ЕРА

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена не планируют переносить. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире канала "Украина 24" 27 августа.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", – сказал министр, отвечая на вопрос о возможном риске переноса встречи. 

Кулеба отметил, что визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Вашингтон перенесли, так как он должен был состояться в день, когда произошел теракт возле аэропорта Кабула. 

"Никто не планировал перенести. Просто именно в тот день, когда должна была состояться встреча Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более 10 американских военных, поэтому визит просто перенесли на следующий день. Это форс-мажор, понятно. Но еще раз подчеркиваю: по состоянию на сейчас каких-то сигналов из Америки о переносе визита у нас нет", – сказал глава МИД. 

Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге 27 августа подтвердила, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским. 

"Этот визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", – заявила Псаки, ее слова приводит сайт Белого дома.

Контекст:

Визит Зеленского в США начнется 30 августа, его повестка будет включать "ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния", рассказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Встреча Байдена и Зеленского запланирована на 31 августа, среди прочего, в повестке переговоры тет-а-тет

Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Афганистан, Джо Байден, Джен Псаки, Вашингтон, эвакуация, Талибан, Дмитрий Кулеба, талибы, Владимир Зеленский, ИГИЛ, взрывы, встреча, Нафтали Беннет, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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