Встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. В Белом доме говорят о неизменной поддержке и тесном сотрудничестве

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", – сказал министр, отвечая на вопрос о возможном риске переноса встречи.

Кулеба отметил, что визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Вашингтон перенесли, так как он должен был состояться в день, когда произошел теракт возле аэропорта Кабула.

"Никто не планировал перенести. Просто именно в тот день, когда должна была состояться встреча Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более 10 американских военных, поэтому визит просто перенесли на следующий день. Это форс-мажор, понятно. Но еще раз подчеркиваю: по состоянию на сейчас каких-то сигналов из Америки о переносе визита у нас нет", – сказал глава МИД.

Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге 27 августа подтвердила, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским.

"Этот визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", – заявила Псаки, ее слова приводит сайт Белого дома.