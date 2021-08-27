ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула

ISKP Claims Attack Near Hamid Karzai International Airport as Suicide bombing https://t.co/dr1A1vpJOt pic.twitter.com/WcAci6Jira — SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021

Сегодня в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в результате взрыва погибло 12 американских военных. Талибы заявляли о 13 погибших и не менее 52 раненых, информирует Al Jazeera.

Как пишет глава SITE Рита Кац в Twitter, ИГИЛ заявил, что боевики "Исламского государства" убили и ранили около 160 человек. Они опубликовало фото террориста-смертника, устроившего взрыв.

BREAKING: #ISIS has claimed today's bombings at #Kabul_Airport in an 'Amaq report, stating that its fighters killed and wounded approx 160. The report for the attack comes with a picture of the suicide bomber. pic.twitter.com/mBJX4pPsrW — Rita Katz (@Rita_Katz) August 26, 2021

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт, который цитирует заявление группировки, опубликованное агентством Amaq, уточнил, что ИГИЛ взял на себя ответственность лишь за взрыв у ворот аэропорта.

Islamic State has claimed responsibility for the suicide bombing near the Abbey Gate at Kabul's Hamid Karzai International Airport in Afghanistan. pic.twitter.com/ruoYFx6zfX — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 26, 2021

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаки терактом.

"Талибан" осудил атаки.