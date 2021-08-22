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В аэропорту Кабула за неделю погибло как минимум 20 человек. Они пытались эвакуироваться из Афганистана

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Блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту в Кабуле
Блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту в Кабуле
Фото: ЕРА

Во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщил Reuters 22 августа официальный представитель НАТО.

По его словам, кризис за пределами аэропорта Кабула вызывает сожаление. Цель НАТО состоит в том, чтобы как можно скорее эвакуировать всех иностранцев, сказал чиновник.

Силы НАТО держатся в строгом удалении от внешних зон аэропорта в Кабуле, чтобы предотвратить любые столкновения с талибами, добавил представитель НАТО.

Телеканал Sky News сообщил о семерых погибших возле аэропорта Кабула 21 августа в результате хаоса из-за бегства от талибов, захвативших власть в Афганистане.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Теги: НАТО, Афганистан, аэропорт, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, чиновники, иностранцы, наступление талибов в Афганистане 2021
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