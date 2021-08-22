В аэропорту Кабула за неделю погибло как минимум 20 человек. Они пытались эвакуироваться из Афганистана

По его словам, кризис за пределами аэропорта Кабула вызывает сожаление. Цель НАТО состоит в том, чтобы как можно скорее эвакуировать всех иностранцев, сказал чиновник.

Силы НАТО держатся в строгом удалении от внешних зон аэропорта в Кабуле, чтобы предотвратить любые столкновения с талибами, добавил представитель НАТО.

Телеканал Sky News сообщил о семерых погибших возле аэропорта Кабула 21 августа в результате хаоса из-за бегства от талибов, захвативших власть в Афганистане.