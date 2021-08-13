Наступление талибов. Британия отправляет в Афганистан военных для эвакуации своих граждан, Дания поможет выехать десяткам афганцев

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода войск США из страны Фото: ЕРА

Правительство Великобритании объявило, что направит в Афганистан 600 военных, а штат посольства в Кабуле будет сокращен до базового в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

О таком же шаге объявляли и США. Власти страны планируют временно направить в страну еще около 3 тыс. военнослужащих "для обеспечения сокращения персонала". Посольство США в Афганистане призвало своих граждан покинуть республику.

Кроме того, как пишет The Associated Press, Дания решила эвакуировать 45 афганских граждан, работавших в Афганистане на ее правительство. Им предложат проживание в европейской стране в течение двух лет.

Это решение распространяется на людей, работавших в посольстве Дании в Кабуле и в качестве переводчиков для датских военных.

МИД Украины призывает украинцев немедленно покинуть Афганистан.