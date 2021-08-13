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Наступление талибов. Британия отправляет в Афганистан военных для эвакуации своих граждан, Дания поможет выехать десяткам афганцев

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода войск США из страны
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода войск США из страны
Фото: ЕРА

Великобритания направит в Афганистан войска для британских граждан, которые покидают страну. Об этом сообщило издание Politico 12 августа.

Правительство Великобритании объявило, что направит в Афганистан 600 военных, а штат посольства в Кабуле будет сокращен до базового в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране. 

О таком же шаге объявляли и США. Власти страны планируют временно направить в страну еще около 3 тыс. военнослужащих "для обеспечения сокращения персонала". Посольство США в Афганистане призвало своих граждан покинуть республику.

Кроме того, как пишет The Associated Press, Дания решила эвакуировать 45 афганских граждан, работавших в Афганистане на ее правительство. Им предложат проживание в европейской стране в течение двух лет. 

Это решение распространяется на людей, работавших в посольстве Дании в Кабуле и в качестве переводчиков для датских военных. 

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Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявили, что намерены завершить этот процесс до конца августа

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. По оценкам Reuters, в настоящее время талибы контролируют уже около двух третей территории Афганистана. 

За последнюю неделю талибы захватили 11 из 34 столиц провинций. Это города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат

Сейчас талибы находятся примерно в 130 км от столицы и крупнейшего города Афганистана Кабула. Однако неназванный американский военнослужащий сказал Reuters, что группировка может окружить Кабул за 30 дней, а в течение 90 дней захватить его. Об этом же сообщили источники газеты The Washington Post. По их данным, "Талибан" сможет захватить столицу Афганистана быстрее, чем ранее прогнозировали в Вашингтоне

Телеканал  Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Великобритания, Афганистан, Дания, эвакуация, Талибан, талибы
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