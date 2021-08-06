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Группировка "Талибан" захватила столицу афганской провинции Нимроз

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Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США
Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США
Фото: ЕРА

Группировка "Талибан" 6 августа захватила город Зарандж, столицу провинции Нимроз, на границе с Ираном. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Это первый крупный город, захваченный талибами после вывода войск США. После захвата города сотни его жителей направились к границе с Ираном в поисках безопасности. Поступали сообщения о разграблении государственного имущества.

Журналисты отметили, что после захвата района Канак в Нимрозе талибы казнили не менее 30 солдат. Сами талибы это опровергли, по их версии, солдаты были убиты во время столкновений.

На видео из Нимроза видно, что на земле лежат несколько трупов якобы представителей правительственных сил. Сообщается, что талибы пытали солдат, калечили их и вырезали им глаза, прежде чем убить.

Пресс-секретарь независимой комиссии по правам человека в Афганистане Забихулла Фарханг заявил, что отказ от убийств не освобождает "Талибан" от ответственности.

В провинции Нимроз пять округов, три из них контролируются талибами.

Специальный представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила 6 августа Совет Безопасности ООН о том, что если не принять срочных мер, страну ждет катастрофа. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По словам Лайонс, последние недели принесли Афганистану кровопролитие и разрушения. Особенно серьезное давление оказывается на города Кандагар, Герат и Лашкаргах.

"Согласно поступающим данным, сегодня "Талибан" захватил столицу провинции Нимроз. Продолжаются интенсивные бои на севере Афганистана в окрестностях города Шеберган. Ясно, что "Талибан" пытается захватить районные центры. Число человеческих жертв вызывает боль, а политический посыл этих действий – глубокую тревогу", – сказала она.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War JournalГород является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

The Washington Post писал, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Власти Афганистана и представители "Талибана" собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде отметил, что "решительно выступает" за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.

Теги: США, Иран, Афганистан, столкновения, Талибан, талибы
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