Представители афганского "Талибана" прибыли в Москву. Эта организация запрещена в России, но в Кремле говорят о "необходимых контактах"

Указанная организация запрещена в России, но в Кремле говорят, что "контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация" в Афганистане и на границе с Таджикистаном, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На вопрос, готова ли Россия признать представителей "Талибана" в качестве правительства Афганистана, если они возьмут под свой контроль всю территорию страны, Песков прямо не ответил. Здесь вряд ли уместны "эвентуальные рассуждения", сказал он.
Представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сухейль Шахин заявил, что делегация считает необходимым встретиться с представителями России для обсуждения событий в Афганистане. Он посчитал РФ "важным региональным государством". Встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым талибы не планируют.
Афганские талибы уже заверили российских дипломатов, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств. В МИД РФ заявили о консультациях с талибами спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.
"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", – заявили дипломаты.
Глава делегации катарского офиса движения Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана, пишет РБК.
В Москве добавили, что талибы задекларировали решимость бороться с угрозой от другой террористической группировки – "Исламского государства" – и "искоренять наркопроизводство в Афганистане".
"Талибан" начал наступление и захватил новые территории Афганистана после решения о выводе американского военного контингента. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.
Правительственные войска в некоторых случаях вынуждены отступать под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибан". Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру "Овез".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления афганской границы после обострения ситуации с талибами.
На сложившийся кризис отреагировал президент России Владимир Путин. Он обещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном.
Российские военные также отправились в Узбекистан тренировать гранатометчиков, водителей и наводчиков БТР. Эта страна граничит с Афганистаном.