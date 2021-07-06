США более чем на 90% завершили вывод войск из Афганистана

Об этом пресс-служба командования проинформировала 6 июля.

В релизе сказано, что США по состоянию на утро 5 июля вывезли из Афганистана материальные средства, объем которых эквивалентный 984 военно-транспортным самолетам Boeing C-17. Для утилизации передали 17 074 единицы оборудования, большая часть которого – федеральное избыточное личное имущество.

"Большая часть этого оборудования не относится к оборонительным средствам и не считается основным оборудованием", – уточнили в командовании.

Также США передали министерству обороны Афганистана семь военных объектов.