Все немецкие войска покинули Афганистан после 20-летней миссии

Она подчеркнула, что более чем 150 тыс. немецких мужчин и женщин служили в Афганистане с 2001 года.

"Вы можете гордиться тем, чего достигли. Вы выполнили все задачи, которые Бундестаг поставил перед вами, с профессионализмом и уверенностью", – заявила она.

Die Soldatinnen & Soldaten der Bundeswehr haben in #Afghanistan alle Aufträge erfüllt, die der Bundestag ihnen gegeben hat. Sie können stolz auf diesen Einsatz sein. 2/3 — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) June 29, 2021