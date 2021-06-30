Все немецкие войска покинули Афганистан после 20-летней миссии

Она подчеркнула, что более чем 150 тыс. немецких мужчин и женщин служили в Афганистане с 2001 года.
"Вы можете гордиться тем, чего достигли. Вы выполнили все задачи, которые Бундестаг поставил перед вами, с профессионализмом и уверенностью", – заявила она.
Die Soldatinnen & Soldaten der Bundeswehr haben in #Afghanistan alle Aufträge erfüllt, die der Bundestag ihnen gegeben hat. Sie können stolz auf diesen Einsatz sein. 2/3— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) June 29, 2021
Немецкие солдаты были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуше, отмечает "Немецкая волна".
В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле 2020 года альянс сообщил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии.
До мая года в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США, которые в этом году тоже начали вывод войск.